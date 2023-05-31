Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж»

5 августа на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится благотворительный матч. Между собой сыграют команды украинцев Александра Зинченко и Андрея Шевченко.

Они соберут составы, в которых будут «величайшие футболисты современности и приглашенные знаменитости». Они сыграют в цветах украинского флага, поскольку капитаны – украинцы.

Билеты будут стоить от 15 до 50 фунтов стерлингов.