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    • Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж»

    Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж»

    5 августа на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится благотворительный матч. Между собой сыграют команды украинцев Александра Зинченко и Андрея Шевченко.

    Они соберут составы, в которых будут «величайшие футболисты современности и приглашенные знаменитости». Они сыграют в цветах украинского флага, поскольку капитаны – украинцы.

    Билеты будут стоить от 15 до 50 фунтов стерлингов.

    • Зинченко с «Арсеналом» финишировал в этом сезоне АПЛ на 2-м месте.
    • Шевченко играл в АПЛ за «Челси».
    • Он уже начал тренерскую карьеру.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      Ччаппай 1 час назад

      Молодцы! Весь мир с Украиной!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1428

      Таврида > Ччаппай 53 минуты назад

      Ты только с бутылки слез?

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