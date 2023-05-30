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    • «Убил две команды»: Канчельскис назвал худшего тренера РПЛ в этом сезоне

    «Убил две команды»: Канчельскис назвал худшего тренера РПЛ в этом сезоне

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис назвал лучших и худших тренеров этого сезона РПЛ.

    «Все прекрасно понимают, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ станет Сергей Семак. Также отметил бы Карпина, который борется с «Ростовом» за вторую строчку, и Марцела Личку из «Оренбурга». А так, мой топ-2 – это Талалаев и Гогниев.

    Я смеюсь, конечно, ха-ха! Первый, блин, убил две команды, выведя их в Первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой «великий» рекорд может принадлежать только ему. Талалаев – нонсенс нашего футбола!

    Второй тренер тех же «Химок», Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнился только своими эмоциями, а не набранными очками. Бегал и приседал – он что, кротов искал? Бесков ходил на трибуну, чтобы ему футбол был лучше виден, а Гогниев приседает – кроты ему помогают лучше смотреть матчи его команд. Это все пафос и популизм, он никак не переживает за команду.

    В нашем футболе возможно все! И эти двое без работы не останутся, футбольные руководители наших клубов не дадут им пропасть – можем пожелать им только удачи. Именно поэтому для меня выбор худших тренеров по итогам сезона очевиден – это Талалаев и Гогниев. Все это признают!» – сказал Канчельскис.

    • «Химки» и «Торпедо» досрочно вылетели из РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    30.05.2023 22:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14930

      Алексей З 2 часа назад

      Смысл обсуждать очевидное ?

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      Рейтинг: +6174

      AtticusFinch > Алексей З 1 час назад

      Вот здесь я с Вас вообще удивился...его и туда и туда приглашали , там где вообще без шансов было? при чем там он?что за чушь?посмотрите когда он в Торпедо пришел , сколько было очков и шансов...ооо

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