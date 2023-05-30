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    • Дуарте сравнил чемпионаты России и Парагвая: есть серьезное различие

    Дуарте сравнил чемпионаты России и Парагвая: есть серьезное различие

    Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о различиях чемпионатов Парагвая и России.

    «В первую очередь поля. В Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно и футбол другой.

    В России – более силовой, с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод», – сказал Дуарте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      erybov1965 28 минут назад

      Я так понял, в Парагвае Дуарте вообще за мячом не успевал,судя по его скорости.

      0
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      Рейтинг: +1416

      Таврида 46 минут назад

      Бедолага, сразу в мороз на гололед выпустили...

      1
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