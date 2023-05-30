Дуарте сравнил чемпионаты России и Парагвая: есть серьезное различие

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о различиях чемпионатов Парагвая и России.
«В первую очередь поля. В Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно и футбол другой.
В России – более силовой, с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод», – сказал Дуарте.
- Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
- Это его первый опыт в Европе.
Источник: «Спорт-Экспресс»