В «Наполи» думают, как сохранить Осимхена

«Наполи» не хочет продавать нападающего Виктора Осимхена.

В клубе думают, как сохранить в составе 24-летнего нигерийца, на которого претендуют «Бавария», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Наполи» рассматривает вариант с продлением контракта игрока со значительным повышением зарплаты (сейчас – 4,5 млн евро в год).

Если форвард согласится, то неаполитанцы пропишут в новом соглашении отступные в размере 160 миллионов евро.