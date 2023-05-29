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    В «Наполи» думают, как сохранить Осимхена

    «Наполи» не хочет продавать нападающего Виктора Осимхена.

    В клубе думают, как сохранить в составе 24-летнего нигерийца, на которого претендуют «Бавария», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Наполи» рассматривает вариант с продлением контракта игрока со значительным повышением зарплаты (сейчас – 4,5 млн евро в год).

    Если форвард согласится, то неаполитанцы пропишут в новом соглашении отступные в размере 160 миллионов евро.

    • В этом сезоне Осимхен забил 30 голов и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

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    Источник: Calciomercato

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