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РПЛ. «Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2), у Голенкова дубль

28 мая 2023, 20:56
26

«Ростов» в 29-м, предпоследнем, туре РПЛ победил дома «Ахмат». Дубль оформил нападающий Егор Голенков. В обоих случаях ему ассистировал Кирилл Щетинин.

С 69-й минуты «Ахмат» был в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева.

Ростовчане идут на четвертом месте, но по-прежнему претендуют на второе. «Ахмат» расположился на пятой строчке.

В последнем туре «Ростов» сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» примет «Краснодар». У них будет прямой матч за пятое место.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Голенков, 6; 2:0 – Голенков, 11; 2:1 – Агаларов, 32; 2:2 – Карапузов, 40; 3:2 – Прохин, 73.

Удаления: нет – Тимофеев, 69.

Календарь РПЛ

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Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов Голенков Егор
Комментарии (26)
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MaxRnD
1685296788
Песьяков с его антропометрией и игра внизу - это печаль печальная. Бей понизу и всё пропустит
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ilichkadr
1685296922
Ростов МОЛОДЦА!!! Есть шанс взять серебро. С чем чёрт не шутит?
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ВетеR
1685297076
С победой Ростов
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paracetamol
1685297090
У Голенкова дубль, а у Прохина - победный мяч! Молодцы ростовцы, дави коней!
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DOCTOR PENALTY
1685297498
С победой!!! (Как же больно вспоминать последние поражения, медали были почти в руках. ((( )
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Вомбат
1685297706
Ахмат играл не хуже, чем в предыдущих турах, а Ростов играл намного лучше. Команда пережила игровой спад и вновь набрала форму. Удаление Тимофеева большого влияния не оказало - мяч был забит черед пять минут после него, так что Ахмат не успел устать, играя в меньшинстве. Закономерная и заслуженная победа Ростова.
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nominum
1685297717
Ох и Ростов. И так седина на висках, а тут такие матчи! Ведь вели 2:0 . Нет же, надо заставить за сердце хвататься. Хорик один на один во вратаря. Мирон по мячу не попал. Думал уже лезть за валидолом в аптечку. Но спасибо Ростову- выиграли. Полезу в холодильник за пивом. Спасибо "Ростов"!!!
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MaxRnD
1685298382
Пацанята, если поднатужатся в последней игре, то могут Валеру и лысым сделать
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моэм
1685302661
Тимофеев получил 2 ЖК за грубость В СРЕДИНЕ ПОЛЯ , без какой либо угрозы воротам и подставил команду ...и это когда Ростов "посыпался " а Ахмат полностью перехватил инициативу и реально мог выиграть ....ну не идиот ли ?.
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Oldtrafford83
1685337039
Ростов с победой, молодцы!
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