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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2), у Голенкова дубль

    «Ростов» в 29-м, предпоследнем, туре РПЛ победил дома «Ахмат». Дубль оформил нападающий Егор Голенков. В обоих случаях ему ассистировал Кирилл Щетинин.

    С 69-й минуты «Ахмат» был в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева.

    Ростовчане идут на четвертом месте, но по-прежнему претендуют на второе. «Ахмат» расположился на пятой строчке.

    В последнем туре «Ростов» сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» примет «Краснодар». У них будет прямой матч за пятое место.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Голенков, 6; 2:0 – Голенков, 11; 2:1 – Агаларов, 32; 2:2 – Карапузов, 40; 3:2 – Прохин, 73.

    Удаления: нет – Тимофеев, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2488

      моэм 21 минуту назад

      Тимофеев получил 2 ЖК за грубость В СРЕДИНЕ ПОЛЯ , без какой либо угрозы воротам и подставил команду ...и это когда Ростов "посыпался " а Ахмат полностью перехватил инициативу и реально мог выиграть ....ну не идиот ли ?.

      0
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      Рейтинг: +1418

      кaстрюлька > моэм 31 секунду назад

      Готовься, колхоз и вам пукало взъерошит

      0
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      Рейтинг: +55930

      MaxRnD 1 час назад

      Пацанята, если поднатужатся в последней игре, то могут Валеру и лысым сделать

      4
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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 1 час назад

      Ну отнесусь философски - нам гарантировано 4-е место ... Ну а дальше всё в наших руках ... ( ну естественно я про свой Спартак )

      0
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      Рейтинг: +2128

      nominum 1 час назад

      Ох и Ростов. И так седина на висках, а тут такие матчи! Ведь вели 2:0 . Нет же, надо заставить за сердце хвататься. Хорик один на один во вратаря. Мирон по мячу не попал. Думал уже лезть за валидолом в аптечку. Но спасибо Ростову- выиграли. Полезу в холодильник за пивом. Спасибо "Ростов"!!!

      5
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      Рейтинг: +12660

      Вомбат 1 час назад

      Ахмат играл не хуже, чем в предыдущих турах, а Ростов играл намного лучше. Команда пережила игровой спад и вновь набрала форму. Удаление Тимофеева большого влияния не оказало - мяч был забит черед пять минут после него, так что Ахмат не успел устать, играя в меньшинстве. Закономерная и заслуженная победа Ростова.

      1
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      Рейтинг: +24736

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С победой!!! (Как же больно вспоминать последние поражения, медали были почти в руках. ((( )

      3
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      Рейтинг: +18473

      paracetamol 1 час назад

      У Голенкова дубль, а у Прохина - победный мяч! Молодцы ростовцы, дави коней!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > paracetamol 1 час назад

      Первый раз согласен, но с учетом, что мы сделаем КС !!! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2128

      nominum > VVM1964 1 час назад

      Крылышек жалко. С их игрой надо в первой восьмёрке быть, а не в стыковых матчах.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > nominum 1 час назад

      Слушай, ну кто на что наиграл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18473

      paracetamol > VVM1964 46 минут назад

      Не говори гоп...! Загнанный зверь вдвойне опасен!

      0
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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > paracetamol 27 минут назад

      Мы это уже сегодня ощутили (((

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      Рейтинг: +12223

      ВетеR 1 час назад

      С победой Ростов

      2
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      Рейтинг: +18914

      ilichkadr 1 час назад

      Ростов МОЛОДЦА!!! Есть шанс взять серебро. С чем чёрт не шутит?

      2
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      Рейтинг: +34576

      VVM1964 > VVM1964 1 час назад

      "Кремлевский сказочник" )))

      0
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      Рейтинг: +8986

      GoLenaStop 1 час назад

      Ахмат, спасибо за игру, все что было нужно - исполнили классно! ;))
      Ростсельмаш, с вас простава Ахмату!
      Шоу маст го он!
      С уважением.
      ХИ!..

      0
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      Рейтинг: +2128

      nominum > nominum 1 час назад

      За что простава? За то что убивали игроков Ростова? Ланговича, бедного, я думал унесут с поля. Слава богу на своих двоих ушёл. Та же картина с Мироновым.

      3
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      Рейтинг: +2128

      nominum > GoLenaStop 1 час назад

      А за удар в спину нашего капитана тоже проставиться?

      3
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      Рейтинг: +8986

      GoLenaStop > GoLenaStop 1 час назад

      Играли на запланированный результат, никто никого не убивал.
      Яркая игра дружеских команд с острыми моментами.
      См. таблицу.


      0
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      Рейтинг: +55930

      MaxRnD > GoLenaStop 1 час назад

      Сегодня больше не наливай

      4
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