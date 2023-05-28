РПЛ. «Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2), у Голенкова дубль

Тимофеев получил 2 ЖК за грубость В СРЕДИНЕ ПОЛЯ , без какой либо угрозы воротам и подставил команду ...и это когда Ростов "посыпался " а Ахмат полностью перехватил инициативу и реально мог выиграть ....ну не идиот ли ?.
«Ростов» в 29-м, предпоследнем, туре РПЛ победил дома «Ахмат». Дубль оформил нападающий Егор Голенков. В обоих случаях ему ассистировал Кирилл Щетинин.
С 69-й минуты «Ахмат» был в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева.
Ростовчане идут на четвертом месте, но по-прежнему претендуют на второе. «Ахмат» расположился на пятой строчке.
В последнем туре «Ростов» сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» примет «Краснодар». У них будет прямой матч за пятое место.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Голенков, 6; 2:0 – Голенков, 11; 2:1 – Агаларов, 32; 2:2 – Карапузов, 40; 3:2 – Прохин, 73.
Удаления: нет – Тимофеев, 69.