РПЛ. «Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2), у Голенкова дубль

«Ростов» в 29-м, предпоследнем, туре РПЛ победил дома «Ахмат». Дубль оформил нападающий Егор Голенков. В обоих случаях ему ассистировал Кирилл Щетинин.

С 69-й минуты «Ахмат» был в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева.

Ростовчане идут на четвертом месте, но по-прежнему претендуют на второе. «Ахмат» расположился на пятой строчке.

В последнем туре «Ростов» сыграет на выезде с ЦСКА, «Ахмат» примет «Краснодар». У них будет прямой матч за пятое место.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Голенков, 6; 2:0 – Голенков, 11; 2:1 – Агаларов, 32; 2:2 – Карапузов, 40; 3:2 – Прохин, 73.

Удаления: нет – Тимофеев, 69.

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