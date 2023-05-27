«Рубин» планирует усилить три позиции перед возвращением в РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов раскрыл трансферные планы клуба.

Казанцы планируют усилить три позиции – нападающего, опорного хавбека и центрального защитника.

– Будем искать игроков под усиление.

– На какие позиции?

– В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник, и центральный защитник.

– Сейчас у вас есть какие-то наработки?

– Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем.