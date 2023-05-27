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    • «Рубин» планирует усилить три позиции перед возвращением в РПЛ

    «Рубин» планирует усилить три позиции перед возвращением в РПЛ

    Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов раскрыл трансферные планы клуба.

    Казанцы планируют усилить три позиции – нападающего, опорного хавбека и центрального защитника.

    – Будем искать игроков под усиление.

    – На какие позиции?

    – В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник, и центральный защитник.

    – Сейчас у вас есть какие-то наработки?

    – Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем.

    • «Рубин» вернется в РПЛ спустя сезон после вылета.
    • Команда лидирует в Первой лиге, набрав 65 очков в 32 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17572

      Garrincha58 1 час назад

      Рамос Гюндоган и Джеко

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