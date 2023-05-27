«Рубин» планирует усилить три позиции перед возвращением в РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов раскрыл трансферные планы клуба.
Казанцы планируют усилить три позиции – нападающего, опорного хавбека и центрального защитника.
– Будем искать игроков под усиление.
– На какие позиции?
– В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник, и центральный защитник.
– Сейчас у вас есть какие-то наработки?
– Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем.
- «Рубин» вернется в РПЛ спустя сезон после вылета.
- Команда лидирует в Первой лиге, набрав 65 очков в 32 турах.
Источник: «РБ Спорт»