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    Рианчо назвал главное достижение «Спартака» в сезоне

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил сезон для команды.

    «Главное достижение «Спартака» в этом сезоне? Продление контракта с Гильермо Абаскалем. Это инвестиции в будущие успехи. Испанские тренеры по своему менталитету – победители. Убежден, что без какого-нибудь трофея Абаскаль из «Спартака» не уйдет.

    Руководство должно ему немного помочь с усилением состава, чтобы красно-белые могли бороться с «Зенитом» за чемпионство. Результат обязательно придет», – сказал Рианчо.

    • Абаскаль связан со «Спартаком» до 2025 года.
    • Испанец в клубе с лета.
    • «Спартак» борется за 2-е итоговое место РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +840

      Янвapь 69 57 минут назад

      Встреча Зарембы без нижнего белья с судьями ?

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