Рианчо назвал главное достижение «Спартака» в сезоне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил сезон для команды.

«Главное достижение «Спартака» в этом сезоне? Продление контракта с Гильермо Абаскалем. Это инвестиции в будущие успехи. Испанские тренеры по своему менталитету – победители. Убежден, что без какого-нибудь трофея Абаскаль из «Спартака» не уйдет.

Руководство должно ему немного помочь с усилением состава, чтобы красно-белые могли бороться с «Зенитом» за чемпионство. Результат обязательно придет», – сказал Рианчо.