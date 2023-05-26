Рианчо назвал главное достижение «Спартака» в сезоне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил сезон для команды.
«Главное достижение «Спартака» в этом сезоне? Продление контракта с Гильермо Абаскалем. Это инвестиции в будущие успехи. Испанские тренеры по своему менталитету – победители. Убежден, что без какого-нибудь трофея Абаскаль из «Спартака» не уйдет.
Руководство должно ему немного помочь с усилением состава, чтобы красно-белые могли бороться с «Зенитом» за чемпионство. Результат обязательно придет», – сказал Рианчо.
- Абаскаль связан со «Спартаком» до 2025 года.
- Испанец в клубе с лета.
- «Спартак» борется за 2-е итоговое место РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»