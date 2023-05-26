Быстров рассказал, какой команде РПЛ нужно поставить памятник

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил результаты «Ростова» в этом сезоне

«Если бы меня спросили вначале сезона, какое место займет «Ростов», то сказал бы – десятое. А они идут вверху таблицы, это круто.

Им надо ставить памятник. Они играют на максимуме. Выдохлись они или нет, узнаем в конце сезона. Этот сезон показал, на что рассчитывает «Ростов», в плане игроков и трансферов», – сказал Быстров.