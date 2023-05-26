Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Быстров рассказал, какой команде РПЛ нужно поставить памятник

    Быстров рассказал, какой команде РПЛ нужно поставить памятник

    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил результаты «Ростова» в этом сезоне

    «Если бы меня спросили вначале сезона, какое место займет «Ростов», то сказал бы – десятое. А они идут вверху таблицы, это круто.

    Им надо ставить памятник. Они играют на максимуме. Выдохлись они или нет, узнаем в конце сезона. Этот сезон показал, на что рассчитывает «Ростов», в плане игроков и трансферов», – сказал Быстров.

    • «Ростов» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – три очка.

    Новости по теме
    Ловчев назвал идеального опорника для «Спартака» 3
    Какими футболистами были действующие тренеры РПЛ: бывшие игроки «ПСЖ», «Миллуолла», звезда греческого футбола 2
    В «Ростове» отреагировали на новость о желании «Спартака» купить Глебова 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2202

      jek718875 2 часа назад

      Видно накосячил, хочет с Валероном подружиться

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 