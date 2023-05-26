Бензема проводил матч с «Райо» с порезанной ступней – после игры накладывали швы

Нападающий «Реала» Карим Бензема испытывал дискомфорт во время матча 36-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (2:1).
На десятой минуте француз получил удар по ноге, в результате чего случилась рваная рана ступни. На протяжении всего матча Бензема прихрамывал, но доиграл его до конца, а на 31-й минуте забил.
После встречи Бензема наложили пять швов.
- Сейчас на счету Бензема 18 голов в 23 матчах сезона Примеры.
- До лучшего бомбардира Роберта Левандовского 5 голов.
- Завтра, 27 мая, «Реал» в 37-м туре сыграет с «Севильей».
Источник: Sports.ru