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    • Бензема проводил матч с «Райо» с порезанной ступней – после игры накладывали швы

    Бензема проводил матч с «Райо» с порезанной ступней – после игры накладывали швы

    Нападающий «Реала» Карим Бензема испытывал дискомфорт во время матча 36-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (2:1).

    На десятой минуте француз получил удар по ноге, в результате чего случилась рваная рана ступни. На протяжении всего матча Бензема прихрамывал, но доиграл его до конца, а на 31-й минуте забил.

    После встречи Бензема наложили пять швов.

    • Сейчас на счету Бензема 18 голов в 23 матчах сезона Примеры.
    • До лучшего бомбардира Роберта Левандовского 5 голов.
    • Завтра, 27 мая, «Реал» в 37-м туре сыграет с «Севильей».

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    Источник: Sports.ru

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