Бензема проводил матч с «Райо» с порезанной ступней – после игры накладывали швы

Нападающий «Реала» Карим Бензема испытывал дискомфорт во время матча 36-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (2:1).

На десятой минуте француз получил удар по ноге, в результате чего случилась рваная рана ступни. На протяжении всего матча Бензема прихрамывал, но доиграл его до конца, а на 31-й минуте забил.

После встречи Бензема наложили пять швов.