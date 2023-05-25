Быстров прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Владимир Быстров оценил решение «Локомотива» заключить новый договор с Артемом Дзюбой.

«Дзюба усилил команду зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть. В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то «Локомотиву» точно будет труднее.

Справится ли Дзюба с нагрузками? Мне трудно судить, сможет ли нападающий действовать на высоком уровне, как сейчас.

Возраст такая штука, что люди не молодеют, трудно набирать кондиции и может быть травма», – сказал Быстров.