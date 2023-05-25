Быстров прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Владимир Быстров оценил решение «Локомотива» заключить новый договор с Артемом Дзюбой.
«Дзюба усилил команду зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть. В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то «Локомотиву» точно будет труднее.
Справится ли Дзюба с нагрузками? Мне трудно судить, сможет ли нападающий действовать на высоком уровне, как сейчас.
Возраст такая штука, что люди не молодеют, трудно набирать кондиции и может быть травма», – сказал Быстров.
- «Локо» продлил Дзюбу до лета 2024 года с опцией пролонгации еще на сезон.
- 34-летний нападающий присоединился к команде в феврале.
- Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»