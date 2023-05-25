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    • Быстров прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

    Быстров прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

    Владимир Быстров оценил решение «Локомотива» заключить новый договор с Артемом Дзюбой.

    «Дзюба усилил команду зимой, но от одного игрока ничего не может зависеть. В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то «Локомотиву» точно будет труднее.

    Справится ли Дзюба с нагрузками? Мне трудно судить, сможет ли нападающий действовать на высоком уровне, как сейчас.

    Возраст такая штука, что люди не молодеют, трудно набирать кондиции и может быть травма», – сказал Быстров.

    • «Локо» продлил Дзюбу до лета 2024 года с опцией пролонгации еще на сезон.
    • 34-летний нападающий присоединился к команде в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2023 23:49
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