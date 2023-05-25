«Локомотив» продлил контракт с Дзюбой

Наверное, это последний жирный контракт в карьере Дзюбы. Удачи Артему и Локомотиву в новом сезоне...)
«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления ещe на один год.
Сообщалось, что Дзюба будет зарабатывать 120 миллионов рублей в год по новому контракту с «Локо».
- Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
- Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
Фото: сайт «Локомотива».