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    «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой

    «Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

    Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления ещe на один год.

    Сообщалось, что Дзюба будет зарабатывать 120 миллионов рублей в год по новому контракту с «Локо».

    • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

    Фото: сайт «Локомотива».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +19896

      Cleaner 53 минуты назад

      Наверное, это последний жирный контракт в карьере Дзюбы. Удачи Артему и Локомотиву в новом сезоне...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4428

      Эном айс 1 час назад

      Я и не заметил, что конец мая,
      Что давно повесилась св.инья злая.
      Выпил с Михаилом , и смотрю — лето,
      А лето — это маленькая жизнь ..


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