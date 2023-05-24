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    • Дзюба сегодня подпишет новый контракт с «Локомотивом»: уже известна его зарплата

    Дзюба сегодня подпишет новый контракт с «Локомотивом»: уже известна его зарплата

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подпишет новый контракт с клубом.

    «Вместе с Бариновым контракт с «Локомотивом» сегодня должен подписать и Дзюба.

    Срок, как я и предсказывал ранее – один год с опцией автоматического продления еще на сезон, в случае достижения определенных показателей.

    Зарплата: 10 миллионов рублей в месяц (117 тысяч евро) – это 120 миллионов рублей в год (1,411 миллиона евро) или 240 (2,823) за весь срок договора. Плюс бонусы, само собой», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Контракт форварда с клубом истекает летом.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7093

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Команде помог в весенней части сезона. Отлично, что остается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1406

      кaстрюлька 54 минуты назад

      В Локо совсем руководство е.банулось ?
      Да оно же (Дзюбень) - самоходное полено, которое абсолютно бесполезно в игре с клубами первой пятёрки, которые играют в более или менее агрессивный атакующий футбол

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