Дзюба сегодня подпишет новый контракт с «Локомотивом»: уже известна его зарплата

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подпишет новый контракт с клубом.

«Вместе с Бариновым контракт с «Локомотивом» сегодня должен подписать и Дзюба.

Срок, как я и предсказывал ранее – один год с опцией автоматического продления еще на сезон, в случае достижения определенных показателей.

Зарплата: 10 миллионов рублей в месяц (117 тысяч евро) – это 120 миллионов рублей в год (1,411 миллиона евро) или 240 (2,823) за весь срок договора. Плюс бонусы, само собой», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.