Дзюба сегодня подпишет новый контракт с «Локомотивом»: уже известна его зарплата

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подпишет новый контракт с клубом.
«Вместе с Бариновым контракт с «Локомотивом» сегодня должен подписать и Дзюба.
Срок, как я и предсказывал ранее – один год с опцией автоматического продления еще на сезон, в случае достижения определенных показателей.
Зарплата: 10 миллионов рублей в месяц (117 тысяч евро) – это 120 миллионов рублей в год (1,411 миллиона евро) или 240 (2,823) за весь срок договора. Плюс бонусы, само собой», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
- Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
- Контракт форварда с клубом истекает летом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова