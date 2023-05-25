Фанаты «Севильи» бойкотируют матч с «Реалом» из-за Винисиуса

Болельщиков «Севильи», вероятно, не будет на домашней игре 37-го тура Примеры против «Реала».
Фанаты собираются бойкотировать матч из-за отмены удаления Винисиуса Жуниора.
Другой вариант – прийти на трибуны, но уже после стартового свистка.
- «Севилья» примет «Реал» в субботу в 20:00 мск.
- Винисиуса удалили в матче с «Валенсией» (0:1) за удар рукой в лицо Уго Дуро.
- Перед этим соперник сдавил горло бразильца, но избежал наказания.
- В итоге красную карточку игрока «Реала» отменили, так как арбитр видел не весь эпизод, а только его часть.
Источник: Madrid Xtra