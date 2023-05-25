Фанаты «Севильи» бойкотируют матч с «Реалом» из-за Винисиуса

Болельщиков «Севильи», вероятно, не будет на домашней игре 37-го тура Примеры против «Реала».

Фанаты собираются бойкотировать матч из-за отмены удаления Винисиуса Жуниора.

Другой вариант – прийти на трибуны, но уже после стартового свистка.