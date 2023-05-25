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    • Фанаты «Севильи» бойкотируют матч с «Реалом» из-за Винисиуса

    Фанаты «Севильи» бойкотируют матч с «Реалом» из-за Винисиуса

    Болельщиков «Севильи», вероятно, не будет на домашней игре 37-го тура Примеры против «Реала».

    Фанаты собираются бойкотировать матч из-за отмены удаления Винисиуса Жуниора.

    Другой вариант – прийти на трибуны, но уже после стартового свистка.

    • «Севилья» примет «Реал» в субботу в 20:00 мск.
    • Винисиуса удалили в матче с «Валенсией» (0:1) за удар рукой в лицо Уго Дуро.
    • Перед этим соперник сдавил горло бразильца, но избежал наказания.
    • В итоге красную карточку игрока «Реала» отменили, так как арбитр видел не весь эпизод, а только его часть.

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    Источник: Madrid Xtra

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