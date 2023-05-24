Красная карточка Винисиуса отменена: он ударил соперника по лицу

Комитет по спортивным соревнованиям RFEF отменил дисквалификацию нападающего «Реала» Винисиуса за инцидент в матче 35-го тура Примеры с «Валенсией» (0:1), сообщает Marca.

Бразилец ударил соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре.

Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.

Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

Красная карточка Винисиуса была отменена из-за отсутствия у главного арбитра полного объема информации об инциденте, что привело к неверной оценке эпизода.

Видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода, не указав на то, что перед ударом по лицу Дуро сдавил горло Винисиуса. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

Винисиус сможет принять участие в матче с «Райо Вальекано» 24 мая.