В ЦСКА назвали вбросами «Спартака» доказательства жестов Роши в адрес Соболева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил опубликованные «Спартаком» доказательства провокационного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ в отношении форварда Александра Соболева.

«В ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели», – сказал Брейдо.