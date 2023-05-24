В ЦСКА назвали вбросами «Спартака» доказательства жестов Роши в адрес Соболева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил опубликованные «Спартаком» доказательства провокационного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ в отношении форварда Александра Соболева.
«В ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели», – сказал Брейдо.
- На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
Источник: «Чемпионат»