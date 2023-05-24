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    • В ЦСКА назвали вбросами «Спартака» доказательства жестов Роши в адрес Соболева

    В ЦСКА назвали вбросами «Спартака» доказательства жестов Роши в адрес Соболева

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил опубликованные «Спартаком» доказательства провокационного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ в отношении форварда Александра Соболева.

    «В ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели», – сказал Брейдо.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +434

      cska1948 14 минут назад

      СпаМ заявил, что у него есть видео на котором Роша, якобы, провоцирует Соболева. Но и здесь они соврали, назвав скриншоты видео.

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