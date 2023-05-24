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  • В ЦСКА назвали вбросами «Спартака» доказательства жестов Роши в адрес Соболева

В ЦСКА назвали вбросами «Спартака» доказательства жестов Роши в адрес Соболева

24 мая 2023, 16:43
1

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил опубликованные «Спартаком» доказательства провокационного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ в отношении форварда Александра Соболева.

«В ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели», – сказал Брейдо.

  • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (1)
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cska1948
1684937253
СпаМ заявил, что у него есть видео на котором Роша, якобы, провоцирует Соболева. Но и здесь они соврали, назвав скриншоты видео.
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