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    • «Спартак» предоставил КДК три видео, на которых Роша держится за пах рядом с Соболевым

    «Спартак» предоставил КДК три видео, на которых Роша держится за пах рядом с Соболевым

    «Спартак» направил в КДК РФС доказательства того, что защитник ЦСКА Виллиан Роша провоцировал форварда «Спартака» Александра Соболева.

    По информации «РБК-Спорт», «Спартак» предоставил КДК три видеозаписи, на который Роша держится за пах, находясь рядом с Соболевым.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    Фото: скриншот с видео.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 19:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +199

      RealDiMoNMadrid 4 минуты назад

      Уберите Спартак из РПЛ.
      Из-за него у всех одни проблемы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      за спартак топим 4 минуты назад

      ********* скажет 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      Bozigit 12 минут назад

      Бл...ть не футбол обсуждаем, а гениталий )))

      0
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      Рейтинг: +374

      заткнитемнерот 1 час назад

      Может у него чесалось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34455

      VVM1964 > VVM1964 1 час назад

      М а н д а в о ш к и там у всего Зенита, но остальные как-то не чешутся !!! )))

      2
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