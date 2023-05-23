«Спартак» предоставил КДК три видео, на которых Роша держится за пах рядом с Соболевым

«Спартак» направил в КДК РФС доказательства того, что защитник ЦСКА Виллиан Роша провоцировал форварда «Спартака» Александра Соболева.

По информации «РБК-Спорт», «Спартак» предоставил КДК три видеозаписи, на который Роша держится за пах, находясь рядом с Соболевым.

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Фото: скриншот с видео.