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  • «Спартак» предоставил КДК три видео, на которых Роша держится за пах рядом с Соболевым

«Спартак» предоставил КДК три видео, на которых Роша держится за пах рядом с Соболевым

23 мая 2023, 19:50
16

«Спартак» направил в КДК РФС доказательства того, что защитник ЦСКА Виллиан Роша провоцировал форварда «Спартака» Александра Соболева.

По информации «РБК-Спорт», «Спартак» предоставил КДК три видеозаписи, на который Роша держится за пах, находясь рядом с Соболевым.

  • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Фото: скриншот с видео.

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Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (16)
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заткнитемнерот
1684861241
Может у него чесалось
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Bozigit
1684864435
Бл...ть не футбол обсуждаем, а гениталий )))
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за спартак топим
1684864872
********* скажет 100%
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RealDiMoNMadrid
1684864895
Уберите Спартак из РПЛ. Из-за него у всех одни проблемы
Ответить
шахта Заполярная
1684866839
А как же женщины и дети на стадионе или роша их заметил когда ему выгодно было.
Ответить
cska1948
1684866971
Ну вот, уже начались попытки СпаМа отмазать своего беспредельщика. И отмажут, даже не смотря на то, что на всех фотографиях Соболев стоит спиной к Роше.
Ответить
ilichkadr
1684908138
Ну, это был бы не Спартак, если бы в очередной раз не попытался оправдываться. Бедняга Соболев, типа на провокацию Роши повёлся? На месте Роши, дал бы после игры Соболю в репу!
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maygli
1685172131
Даже говорить не о чем. Или у Соболя глаза на затылке?
Ответить
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