Левников на матче «Краснодар» – ЦСКА и другие назначения на 29-й тур РПЛ

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.
27 мая (суббота)
«Химки» – «Урал»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Торпедо» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.
28 мая (воскресенье)
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Локомотив»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунeв; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.