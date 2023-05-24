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  • Левников на матче «Краснодар» – ЦСКА и другие назначения на 29-й тур РПЛ

Левников на матче «Краснодар» – ЦСКА и другие назначения на 29-й тур РПЛ

24 мая 2023, 16:12
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РФС объявил о назначении арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.

27 мая (суббота)

«Химки» – «Урал»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Торпедо» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.

28 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо»«Локомотив»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунeв; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Левников Кирилл
Комментарии (1)
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То ли ещё будет
1684948252
О! У ЦСКА,смотрю, уже и ВАР свой будет. Молодцы, подсуетились.
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