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    • Левников на матче «Краснодар» – ЦСКА и другие назначения на 29-й тур РПЛ

    Левников на матче «Краснодар» – ЦСКА и другие назначения на 29-й тур РПЛ

    РФС объявил о назначении арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.

    27 мая (суббота)

    «Химки» – «Урал»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Торпедо» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Сочи» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.

    28 мая (воскресенье)

    «Спартак» – «Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

    «Динамо»«Локомотив»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Факел» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунeв; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Ростов» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1406

      кaстрюлька 1 час назад

      Неподкупный беспредельщик Левников уже начал СМС-ки принимать от заинтересованных лиц ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +8445

      Беспонтий > кaстрюлька 46 минут назад

      зачем
      это вроде не в нове
      тем более папа в ростове )

      2
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