Мостовой: «Спартак» показал доказательства жестов Роши? Он просто поправлял шорты»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил опубликованные клубом доказательства провокационного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).
- На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
«Доказательства «Спартака»? Никакой провокации со стороны Роши не было. Просто идeт и поправляет шорты, а Соболев в 15 шагах от него. Я несколько раз посмотрел видео и никакой провокации не увидел.
Красную карточки Роши нужно отменять, чтобы было справедливо. Что касается наказания Соболева, то тут не знаю. Есть люди, которые решают. У них всe прописано, они получают за это деньги – пусть разбираются», – сказал Мостовой.
Источник: «Чемпионат»