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    • Мостовой: «Спартак» показал доказательства жестов Роши? Он просто поправлял шорты»

    Мостовой: «Спартак» показал доказательства жестов Роши? Он просто поправлял шорты»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил опубликованные клубом доказательства провокационного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Доказательства «Спартака»? Никакой провокации со стороны Роши не было. Просто идeт и поправляет шорты, а Соболев в 15 шагах от него. Я несколько раз посмотрел видео и никакой провокации не увидел.

    Красную карточки Роши нужно отменять, чтобы было справедливо. Что касается наказания Соболева, то тут не знаю. Есть люди, которые решают. У них всe прописано, они получают за это деньги – пусть разбираются», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18451

      paracetamol 7 минут назад

      А ЕСЛИ ЯИ ЗАЧЕСАЛИСЬ, ТО ЧТО ДЕЛАТЬ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4300

      Иван Петров 1986 25 минут назад

      А санек тоже шорты поправлял.

      0
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      Рейтинг: +4231

      ziborock 38 минут назад

      Не знал что шорты так поправляют!) А теперь докажите мне что Соболев не поправлял шорты!)))

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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 39 минут назад

      Безобразие какое на всём люду шорты поправлять... НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ПУБЛИЧНО БЕЛЬЁ!, своё тоже.

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