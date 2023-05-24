Мостовой: «Спартак» показал доказательства жестов Роши? Он просто поправлял шорты»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил опубликованные клубом доказательства провокационного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Доказательства «Спартака»? Никакой провокации со стороны Роши не было. Просто идeт и поправляет шорты, а Соболев в 15 шагах от него. Я несколько раз посмотрел видео и никакой провокации не увидел.

Красную карточки Роши нужно отменять, чтобы было справедливо. Что касается наказания Соболева, то тут не знаю. Есть люди, которые решают. У них всe прописано, они получают за это деньги – пусть разбираются», – сказал Мостовой.