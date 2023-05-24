Слуцкий: «Я видел предложение «Манчестер Юнайтед» по Мамаеву»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» хотел купить полузащитника Павла Мамаева.
«Есть либо подписание контракта, либо его нет. Я лично видел предложение «МЮ» по Мамаеву. Но я не видел Мамаева в футболке манчестерцев. Смысл это обсуждать? Оно не срослось», – сказал тренер на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Мамаев завершил карьеру в феврале. Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».
- В 2018-2019 Павел был в тюрьме за хулиганство.
- Сейчас он участвует в реалити-шоу на телеканале ТНТ.
Источник: «Бомбардир»