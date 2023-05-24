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    • Слуцкий: «Я видел предложение «Манчестер Юнайтед» по Мамаеву»

    Слуцкий: «Я видел предложение «Манчестер Юнайтед» по Мамаеву»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» хотел купить полузащитника Павла Мамаева.

    «Есть либо подписание контракта, либо его нет. Я лично видел предложение «МЮ» по Мамаеву. Но я не видел Мамаева в футболке манчестерцев. Смысл это обсуждать? Оно не срослось», – сказал тренер на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14782

      Алексей З 16 минут назад

      Как всегда , вырываете фразу из контекста.
      "Интересоваться " и находиться в " шорт-листе " у кого -либо это пустые разговоры. Только подписание контракта имеет значение , остальное лирика.
      Вот что имел ввиду Слуцкий.

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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 19 минут назад

      Я думаю было наоборот: видел майку МЮ на Мамаеве, значит предложение было, но не сраслось...

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