Слуцкий: «Я видел предложение «Манчестер Юнайтед» по Мамаеву»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» хотел купить полузащитника Павла Мамаева.

«Есть либо подписание контракта, либо его нет. Я лично видел предложение «МЮ» по Мамаеву. Но я не видел Мамаева в футболке манчестерцев. Смысл это обсуждать? Оно не срослось», – сказал тренер на ютуб-канале «Коммент.Шоу».