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Мамаев стал участником реалити‑шоу «Выжить в Дубае»

16 мая 2023, 15:00
4

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев подтвердил свое участие в проекте «Выжить в Дубае».

Согласно проекту, в ОАЭ отправляются команда звeзд и народная команда из людей, которые никогда не были за границей. Кто‑то из них будет жить в роскошных апартаментах, а кто‑то окажется в дубайской пустыне без глотка воды.

«Мне интересен этот проект в первую очередь как спортсмену. Потому что я всю сознательную жизнь с кем‑то соревнуюсь и конкурирую.

В Дубае меня ждало примерно то же самое: две команды и куча различных испытаний. Как‑то дополнительно готовиться к этому смысла не было: можно сказать, что я и так готовился к этому всю жизнь.

Физическая подготовка у меня на уровне, ментальная – тоже. Поэтому никакого страха перед пустыней у меня не было. Тот факт, что это реалити‑шоу, меня тоже не пугал, я привык к публичности и жизни под камерами.

Хочу сказать спасибо организаторам за интересный проект, а как я себя там проявил – решать зрителям», – сказал Мамаев.

  • Победитель проекта получит приз в размере 10 миллионов рублей.
  • Ведущие реалити-шоу – Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Премьера состоится на канале ТНТ в ближайшее время.
  • Мамаев завершил карьеру в феврале. Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (4)
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BRO_football
1684239695
А теперь то же самое, но Выжить, например, в Челябинске. Кто-то живёт в городе, а кто-то в лесу без глотка воды. Будет интересно.
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Эном айс
1684242982
Тот кто выжил в Дубае Свою честь не изгадив?)) Умора для урок. Братва на ТНТ.
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фанат джигурды
1684305334
Для него нужно другое шоу, типа "Выжить на мебельной фабрике".
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FanatSerj
1684919636
очередное бесполезное баловство, какое же это реалити, лучше всех на завод загнать, например "Алмаз-Антей" кто больше ракет сделает тот и красавчик, вот это я понимаю и шоу и РЕАЛИТИ и уважуха была.
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