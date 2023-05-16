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    Мамаев стал участником реалити‑шоу «Выжить в Дубае»

    Экс-футболист сборной России Павел Мамаев подтвердил свое участие в проекте «Выжить в Дубае».

    Согласно проекту, в ОАЭ отправляются команда звeзд и народная команда из людей, которые никогда не были за границей. Кто‑то из них будет жить в роскошных апартаментах, а кто‑то окажется в дубайской пустыне без глотка воды.

    «Мне интересен этот проект в первую очередь как спортсмену. Потому что я всю сознательную жизнь с кем‑то соревнуюсь и конкурирую.

    В Дубае меня ждало примерно то же самое: две команды и куча различных испытаний. Как‑то дополнительно готовиться к этому смысла не было: можно сказать, что я и так готовился к этому всю жизнь.

    Физическая подготовка у меня на уровне, ментальная – тоже. Поэтому никакого страха перед пустыней у меня не было. Тот факт, что это реалити‑шоу, меня тоже не пугал, я привык к публичности и жизни под камерами.

    Хочу сказать спасибо организаторам за интересный проект, а как я себя там проявил – решать зрителям», – сказал Мамаев.

    • Победитель проекта получит приз в размере 10 миллионов рублей.
    • Ведущие реалити-шоу – Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Премьера состоится на канале ТНТ в ближайшее время.
    • Мамаев завершил карьеру в феврале. Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4277

      Эном айс 36 минут назад

      Тот кто выжил в Дубае
      Свою честь не изгадив?))
      Умора для урок. Братва на ТНТ.

      0
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      Рейтинг: +12198

      BRO_football 1 час назад

      А теперь то же самое, но Выжить, например, в Челябинске.
      Кто-то живёт в городе, а кто-то в лесу без глотка воды. Будет интересно.

      1
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      Рейтинг: +4765

      fakeid 1 час назад

      выжил на зоне - выживет и в дубае

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