Мамаев стал участником реалити‑шоу «Выжить в Дубае»

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев подтвердил свое участие в проекте «Выжить в Дубае».

Согласно проекту, в ОАЭ отправляются команда звeзд и народная команда из людей, которые никогда не были за границей. Кто‑то из них будет жить в роскошных апартаментах, а кто‑то окажется в дубайской пустыне без глотка воды.

«Мне интересен этот проект в первую очередь как спортсмену. Потому что я всю сознательную жизнь с кем‑то соревнуюсь и конкурирую.

В Дубае меня ждало примерно то же самое: две команды и куча различных испытаний. Как‑то дополнительно готовиться к этому смысла не было: можно сказать, что я и так готовился к этому всю жизнь.

Физическая подготовка у меня на уровне, ментальная – тоже. Поэтому никакого страха перед пустыней у меня не было. Тот факт, что это реалити‑шоу, меня тоже не пугал, я привык к публичности и жизни под камерами.

Хочу сказать спасибо организаторам за интересный проект, а как я себя там проявил – решать зрителям», – сказал Мамаев.