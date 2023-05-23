Эшуорт был против покупки Дуарте в «Спартак»: трансфер организовывал зять Федуна

Стали известны подробности перехода защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».
«По нашим данным, за восемь месяцев работы в клубе Эшуорт пока не сделал ни одного полноценного трансфера, но приложил руку к переходу Томаша Тавареша.
Абаскаль отлично знал португальца по совместной работе в «Базеле», но именно Пол первым озвучил фамилию воспитанника «Бенфики», после чего Абаскаль перехватил инициативу.
А вот трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте полностью был проведeн агентом Абаскаля Тимом Мешедером. Жена Мешедера – парагвайка и родная сестра бывшего нападающего казанского «Рубина» и сборной Парагвая Нельсона Вальдеса. Из-за таких тесных связей удалось договориться со стороной Дуарте.
При этом ещe раньше анализ по нему Пол Эшуорт получил от футбольного агента Тимура Лепсая. Но британца по отчeтам игрок не устроил. В конечном итоге при покупке футболиста Пола не спрашивали, ему парагваец не нравится до сих пор.
Абаскаля же не смущает слабый старт Дуарте в «Спартаке». Тренер уверен, что Алексис ещe принесeт пользу команде и рассчитывает на него.
Добавим, что в переходах двух иностранцев этой зимой принимала участие компания Ultimate Sports. Одним из еe руководителей является Юхан Гераскин – зять бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Сам Гераскин четыре года был на посту технического директора «Спартака» до осени 2018 года», – сообщает Metaratings.
- Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
- Это его первый опыт в Европе.