Эшуорт был против покупки Дуарте в «Спартак»: трансфер организовывал зять Федуна

Стали известны подробности перехода защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

«По нашим данным, за восемь месяцев работы в клубе Эшуорт пока не сделал ни одного полноценного трансфера, но приложил руку к переходу Томаша Тавареша.

Абаскаль отлично знал португальца по совместной работе в «Базеле», но именно Пол первым озвучил фамилию воспитанника «Бенфики», после чего Абаскаль перехватил инициативу.

А вот трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте полностью был проведeн агентом Абаскаля Тимом Мешедером. Жена Мешедера – парагвайка и родная сестра бывшего нападающего казанского «Рубина» и сборной Парагвая Нельсона Вальдеса. Из-за таких тесных связей удалось договориться со стороной Дуарте.

При этом ещe раньше анализ по нему Пол Эшуорт получил от футбольного агента Тимура Лепсая. Но британца по отчeтам игрок не устроил. В конечном итоге при покупке футболиста Пола не спрашивали, ему парагваец не нравится до сих пор.

Абаскаля же не смущает слабый старт Дуарте в «Спартаке». Тренер уверен, что Алексис ещe принесeт пользу команде и рассчитывает на него.

Добавим, что в переходах двух иностранцев этой зимой принимала участие компания Ultimate Sports. Одним из еe руководителей является Юхан Гераскин – зять бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Сам Гераскин четыре года был на посту технического директора «Спартака» до осени 2018 года», – сообщает Metaratings.