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  • Эшуорт был против покупки Дуарте в «Спартак»: трансфер организовывал зять Федуна

Эшуорт был против покупки Дуарте в «Спартак»: трансфер организовывал зять Федуна

23 мая 2023, 10:56
5

Стали известны подробности перехода защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

«По нашим данным, за восемь месяцев работы в клубе Эшуорт пока не сделал ни одного полноценного трансфера, но приложил руку к переходу Томаша Тавареша.

Абаскаль отлично знал португальца по совместной работе в «Базеле», но именно Пол первым озвучил фамилию воспитанника «Бенфики», после чего Абаскаль перехватил инициативу.

А вот трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте полностью был проведeн агентом Абаскаля Тимом Мешедером. Жена Мешедера – парагвайка и родная сестра бывшего нападающего казанского «Рубина» и сборной Парагвая Нельсона Вальдеса. Из-за таких тесных связей удалось договориться со стороной Дуарте.

При этом ещe раньше анализ по нему Пол Эшуорт получил от футбольного агента Тимура Лепсая. Но британца по отчeтам игрок не устроил. В конечном итоге при покупке футболиста Пола не спрашивали, ему парагваец не нравится до сих пор.

Абаскаля же не смущает слабый старт Дуарте в «Спартаке». Тренер уверен, что Алексис ещe принесeт пользу команде и рассчитывает на него.

Добавим, что в переходах двух иностранцев этой зимой принимала участие компания Ultimate Sports. Одним из еe руководителей является Юхан Гераскин – зять бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Сам Гераскин четыре года был на посту технического директора «Спартака» до осени 2018 года», – сообщает Metaratings.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Федун Леонид
Комментарии (5)
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balam
1684830312
извиняюсь,юхан гераскин к какой конфессии относится?
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SLADE2019
1684830397
Трансфер организовывал зять Федуна. Да уж, талантливая семейка.
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alefreddy
1684833753
да вот оно как получается
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Дядя Серёжа
1684834589
Вроде Гераскин... Но Юхан... странная семейка
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maygli
1685170519
Дай то бог, чтоб уверенность Абаскаля не подвела, но пока от Дуарте больше проблем и подстав.
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