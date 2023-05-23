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    • Эшуорт был против покупки Дуарте в «Спартак»: трансфер организовывал зять Федуна

    Эшуорт был против покупки Дуарте в «Спартак»: трансфер организовывал зять Федуна

    Стали известны подробности перехода защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

    «По нашим данным, за восемь месяцев работы в клубе Эшуорт пока не сделал ни одного полноценного трансфера, но приложил руку к переходу Томаша Тавареша.

    Абаскаль отлично знал португальца по совместной работе в «Базеле», но именно Пол первым озвучил фамилию воспитанника «Бенфики», после чего Абаскаль перехватил инициативу.

    А вот трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте полностью был проведeн агентом Абаскаля Тимом Мешедером. Жена Мешедера – парагвайка и родная сестра бывшего нападающего казанского «Рубина» и сборной Парагвая Нельсона Вальдеса. Из-за таких тесных связей удалось договориться со стороной Дуарте.

    При этом ещe раньше анализ по нему Пол Эшуорт получил от футбольного агента Тимура Лепсая. Но британца по отчeтам игрок не устроил. В конечном итоге при покупке футболиста Пола не спрашивали, ему парагваец не нравится до сих пор.

    Абаскаля же не смущает слабый старт Дуарте в «Спартаке». Тренер уверен, что Алексис ещe принесeт пользу команде и рассчитывает на него.

    Добавим, что в переходах двух иностранцев этой зимой принимала участие компания Ultimate Sports. Одним из еe руководителей является Юхан Гераскин – зять бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Сам Гераскин четыре года был на посту технического директора «Спартака» до осени 2018 года», – сообщает Metaratings.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5805

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Вроде Гераскин... Но Юхан... странная семейка

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      Рейтинг: +2516

      alefreddy 2 часа назад

      да вот оно как получается

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      Рейтинг: +2370

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Каждый не против урвать у сви ней. У них бобла не меряно и деньги там любят на ветер пускать. Понаберут черти кого во главе с никому неизвестным физруком.

      0
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      Рейтинг: +1115

      SLADE2019 3 часа назад

      Трансфер организовывал зять Федуна. Да уж, талантливая семейка.

      1
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      Рейтинг: +1526

      balam 3 часа назад

      извиняюсь,юхан гераскин к какой конфессии относится?

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