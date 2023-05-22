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    • Талалаев – первый тренер в истории, который вылетел из РПЛ с тремя разными командами

    Талалаев – первый тренер в истории, который вылетел из РПЛ с тремя разными командами

    Андрей Талалаев установил антирекорд чемпионата России.

    Он первым среди тренеров вылетел из РПЛ с тремя разными командами.

    По два клуба приводили к понижению в классе Александр Аверьянов («Океан» и «Факел»), Леонид Ткаченко («Балтика» и «Сокол»), Сергей Павлов («Текстильщик» и «Шинник»), Валерий Петраков («Торпедо» и «Томь»), Сергей Передня («Томь» и «СКА-Хабаровск») и Дмитрий Аленичев («Арсенал» и «Енисей»).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2023 23:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12210

      BRO_football 59 минут назад

      Браво, легенда!!!

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      Рейтинг: +21420

      derrik2000 1 час назад

      Есть анекдот, где обезьяна сидит на берегу реки и бана в воду то грустит, то опять вы нет. Проплывающий мимо крокодил спросил её, чем это она занимается? Обезьяна за ответ потребовала рубль. Крокодил его дал. Обезьяна ответила, что, мол,банан мочит. "Ну, ты и дура!" - сказал крокодил. "Дура не дура, а свои 100 рублей имею" - ответила обезьяна. Так и Талалаев: рекорд не рекорд, а контракт с Химиками у него 3+2, т. е. баблишко ещё долго будет получать у папаши Садыкова.)))

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      Рейтинг: +24713

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какой-никакой, а рекорд. )

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