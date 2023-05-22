Талалаев – первый тренер в истории, который вылетел из РПЛ с тремя разными командами

Андрей Талалаев установил антирекорд чемпионата России.
Он первым среди тренеров вылетел из РПЛ с тремя разными командами.
- «Волга», сезон-2013/14
- «Крылья Советов», сезон-2019/20
- «Химки», сезон-2022/23
По два клуба приводили к понижению в классе Александр Аверьянов («Океан» и «Факел»), Леонид Ткаченко («Балтика» и «Сокол»), Сергей Павлов («Текстильщик» и «Шинник»), Валерий Петраков («Торпедо» и «Томь»), Сергей Передня («Томь» и «СКА-Хабаровск») и Дмитрий Аленичев («Арсенал» и «Енисей»).
Источник: «Спорт-Экспресс»