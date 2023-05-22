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  • Талалаев – первый тренер в истории, который вылетел из РПЛ с тремя разными командами

Талалаев – первый тренер в истории, который вылетел из РПЛ с тремя разными командами

22 мая 2023, 23:23
18

Андрей Талалаев установил антирекорд чемпионата России.

Он первым среди тренеров вылетел из РПЛ с тремя разными командами.

По два клуба приводили к понижению в классе Александр Аверьянов («Океан» и «Факел»), Леонид Ткаченко («Балтика» и «Сокол»), Сергей Павлов («Текстильщик» и «Шинник»), Валерий Петраков («Торпедо» и «Томь»), Сергей Передня («Томь» и «СКА-Хабаровск») и Дмитрий Аленичев («Арсенал» и «Енисей»).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Талалаев Андрей
Комментарии (18)
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Чехов на Садовой
1684796400
Готовтесь химики к ФНЛ-2. Талалай он такой он могёт. Да и контракт на три года, бабки, бабы, разлюли малина! КРАСОТА!!!
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Дядя Серёжа
1684805813
Это кредо: быть первым
Ответить
neim
1684814093
"Замечательное" достижение ! Зато теперь все будут знать, если хочешь вылететь в пердив, приглашайте Талалаева. )))
Ответить
Solist345345
1684817221
Марку надо держать.
Ответить
Axe111
1684820518
Уровень
Ответить
lipatov32
1684822287
Т- тренирище! Ему только на мяч гв икспертом быть!))))
Ответить
mihail200606
1684824635
Гы.. прикольно..мощный Ыксперд для телевидения..
Ответить
russkiisergei
1684825156
лучший среди худших!!!
Ответить
Fialet
1684832330
Тралалаев лутший.
Ответить
Bozigit
1684843942
Кличка "Непотопляемый")))
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