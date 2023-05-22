Винисиуса дисквалифицируют за удаление в матче «Валенсия» – «Реал»

Винисиус Жуниор пропустит ближайшие матчи «Реала».

Ожидается, что его дисквалифицируют на две игры за удаление в воскресной встрече с «Валенсией» (0:1).

Судья указал в протоколе, что бразилец ударил соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре.