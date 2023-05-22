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    • Винисиуса дисквалифицируют за удаление в матче «Валенсия» – «Реал»

    Винисиуса дисквалифицируют за удаление в матче «Валенсия» – «Реал»

    Винисиус Жуниор пропустит ближайшие матчи «Реала».

    Ожидается, что его дисквалифицируют на две игры за удаление в воскресной встрече с «Валенсией» (0:1).

    Судья указал в протоколе, что бразилец ударил соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре.

    • Винисиус не сыграет с «Райо Вальекано» (24 мая) и «Севильей» (27 мая).
    • Его конфликту с Уго Дуро предшествовал расистский скандал.
    • Фанаты «Валенсии» называли игрока «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
    • По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.

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    Источник: Carrusel Deportivo

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