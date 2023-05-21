Маркиньос призвал фанатов «ПСЖ» не освистывать Месси

Защитнику «ПСЖ» Маркиньосу не нравится, что болельщики клуба позволяют себе освистывать нападающего Лионеля Месси.

«Я уважаю мирные протесты, но у них должно быть свои место и время. Прошу фанатов не нападать на отдельных игроков. Мы несем коллективную ответственность.

В одиночку игрок не может ничего сделать», – считает Маркиньос, чьи слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на французскую газету L’Equipe.