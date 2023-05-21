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Маркиньос призвал фанатов «ПСЖ» не освистывать Месси

21 мая 2023, 16:42

Защитнику «ПСЖ» Маркиньосу не нравится, что болельщики клуба позволяют себе освистывать нападающего Лионеля Месси.

«Я уважаю мирные протесты, но у них должно быть свои место и время. Прошу фанатов не нападать на отдельных игроков. Мы несем коллективную ответственность.

В одиночку игрок не может ничего сделать», – считает Маркиньос, чьи слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

  • Болельщики парижан освистывают Лео за его самовольный отъезд в Саудовскую Аравию несколько недель назад.
  • За это его отстраняли на 2 недели.
  • У Месси летом истекает контракт.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Бразилия. Серия А ПСЖ Месси Лионель Маркиньос
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