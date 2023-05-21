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    Маркиньос призвал фанатов «ПСЖ» не освистывать Месси

    Защитнику «ПСЖ» Маркиньосу не нравится, что болельщики клуба позволяют себе освистывать нападающего Лионеля Месси.

    «Я уважаю мирные протесты, но у них должно быть свои место и время. Прошу фанатов не нападать на отдельных игроков. Мы несем коллективную ответственность.

    В одиночку игрок не может ничего сделать», – считает Маркиньос, чьи слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

    • Болельщики парижан освистывают Лео за его самовольный отъезд в Саудовскую Аравию несколько недель назад.
    • За это его отстраняли на 2 недели.
    • У Месси летом истекает контракт.

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    Источник: «Чемпионат»

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