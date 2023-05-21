Семин назвал двух лучших игроков РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» Юрий Семин выделил двух лучших игроков РПЛ.

«Малком и Квинси Промес – два сильнейших игрока РПЛ. Не готов сказать, кто из них провал сезон ярче. Оба принесли очень много пользы своим командам и всей Лиге. Их игра делает чемпионат привлекательнее для болельщиков», – считает Семин.