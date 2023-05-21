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    Семин назвал двух лучших игроков РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» Юрий Семин выделил двух лучших игроков РПЛ.

    «Малком и Квинси Промес – два сильнейших игрока РПЛ. Не готов сказать, кто из них провал сезон ярче. Оба принесли очень много пользы своим командам и всей Лиге. Их игра делает чемпионат привлекательнее для болельщиков», – считает Семин.

    • Малком с 23 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Он самый дорогой игрок лиги (27 миллионов евро).
    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      ароба 1 час назад

      Квинси Промес делает чемпионат привлекательнее для болельщиков»,

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