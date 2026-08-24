Семин назвал причину победы «Спартака» над «Зенитом»

Российский тренер Юрий Семин подвел итоги матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«Прекрасный спектакль получился! Он начался с великолепного открытия на стадионе с полными трибунами.

Матч стал украшением тура, обе команды показали футбол очень высокого уровня. «Спартак» лучше играл, был более дисциплинированным, агрессивным и эмоционально готовым к этой игре.

Они были сконцентрированы только на футболе. Москвичам нужна была только победа, еe они и достигли. Проблема «Зенита» в том, что «Спартак» сыграл лучше на всех позициях.

Судья хорошо отработал в этом матче и правильно удалил Глушенкова. Там была лeгкая провокация со стороны игрока «Спартака», но футболист «Зенита» не должен был отвечать. Справедливая жeлтая карточка», – сказал Сeмин.