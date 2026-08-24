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Семин назвал причину победы «Спартака» над «Зенитом»

24 августа, 14:57
4

Российский тренер Юрий Семин подвел итоги матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Прекрасный спектакль получился! Он начался с великолепного открытия на стадионе с полными трибунами.

Матч стал украшением тура, обе команды показали футбол очень высокого уровня. «Спартак» лучше играл, был более дисциплинированным, агрессивным и эмоционально готовым к этой игре.

Они были сконцентрированы только на футболе. Москвичам нужна была только победа, еe они и достигли. Проблема «Зенита» в том, что «Спартак» сыграл лучше на всех позициях.

Судья хорошо отработал в этом матче и правильно удалил Глушенкова. Там была лeгкая провокация со стороны игрока «Спартака», но футболист «Зенита» не должен был отвечать. Справедливая жeлтая карточка», – сказал Сeмин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семин Юрий
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1787574143
Причина только одна, ВАР-у не дали шанса поставить дежурную пенку.
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sochi-2013
1787574366
Все в двух словах- больше хотели. Составы приблизительно равные. Ни Халка, ни Робсона у них нет.
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ТяжелаяАртиллерия
1787574825
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