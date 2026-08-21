Реакция Семина на прием Батракова болельщиками «Галатасарая»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин не удивлен тем, как фанаты «Галатасарая» приняли новичка команды Алексея Батракова.

«Это достаточно дорогой трансфер, получивший большую рекламу. Все болельщики знали об этом переходе.

«Галатасарай» – это очень популярный клуб, напоминающий московский «Спартак». Болельщики этих команд азартные. Такой замечательный прием естественен.

Но надо помнить, что это сегодня, а завтра Леша уже должен проявить себя с наилучшей стороны, как он умеет.

Батраков будет иметь огромную поддержку, его приняли с симпатией. Все будет зависеть от него самого», – сказал Семин.