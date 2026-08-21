Реакция Семина на прием Батракова болельщиками «Галатасарая»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин не удивлен тем, как фанаты «Галатасарая» приняли новичка команды Алексея Батракова.
«Это достаточно дорогой трансфер, получивший большую рекламу. Все болельщики знали об этом переходе.
«Галатасарай» – это очень популярный клуб, напоминающий московский «Спартак». Болельщики этих команд азартные. Такой замечательный прием естественен.
Но надо помнить, что это сегодня, а завтра Леша уже должен проявить себя с наилучшей стороны, как он умеет.
Батраков будет иметь огромную поддержку, его приняли с симпатией. Все будет зависеть от него самого», – сказал Семин.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: «Спорт-Экспресс»