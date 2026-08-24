Семин объяснил кризис «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причину резкого ухудшения результатов команды.

Железнодорожники в субботу уступили ЦСКА в 5-м туре РПЛ со счетом 2:3.

«Локо» повторил клубный антирекорд в чемпионате России.

Команда Михаила Галактионова опустилась в зону стыков.

У нее 0 побед в 7 матчах нового сезона.

«Всe, что случилось с «Локомотивом», закономерно. Клуб и игроки не успевают переваривать новые стратегии.

Были немецкие стратегии, затем стратегия Кикнадзе, потом Леонченко. На сегодняшний день есть стратегия Нагорных.

Что это за стратегия? Она отражается на симпатиях болельщиков к клубу и тяжело переваривается, да и в целом непонятна.

Поэтому «Локомотив» находится в том состоянии, в котором находится», – сказал Сeмин.