Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Кто будет учиться на тренера вместе с Мостовым: обнародован список звездной группы

    Кто будет учиться на тренера вместе с Мостовым: обнародован список звездной группы

    К обучению на тренерскую лицензию в Академии РФС вскоре приступит Александр Мостовой. Учиться с ним будут несколько других экс-футболистов сборной России.

    «В числе студентов Академии РФС часть бронзовой сборной России на Евро-2008 – Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко.

    Кроме того, по официально не подтвержденным данным, в списке есть Игорь Денисов и Александр Самедов», – написал источник.

    • Мостовой тренировал только в Медиалиге.
    • Он играл в Испании за «Сельту», на родине – за «Спартак».
    • Сейчас он выступает в медиа в качестве эксперта.

    Новости по теме
    Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА 3
    Мостовой прокомментировал признание Кокорина игроком сезона на Кипре 1
    Мостовой назвал фаворита в полуфинальной паре ЛЕ «Севилья» – «Ювентус» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 