Кто будет учиться на тренера вместе с Мостовым: обнародован список звездной группы

К обучению на тренерскую лицензию в Академии РФС вскоре приступит Александр Мостовой. Учиться с ним будут несколько других экс-футболистов сборной России.
«В числе студентов Академии РФС часть бронзовой сборной России на Евро-2008 – Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко.
Кроме того, по официально не подтвержденным данным, в списке есть Игорь Денисов и Александр Самедов», – написал источник.
- Мостовой тренировал только в Медиалиге.
- Он играл в Испании за «Сельту», на родине – за «Спартак».
- Сейчас он выступает в медиа в качестве эксперта.
Источник: «РБ Спорт»