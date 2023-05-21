Кто будет учиться на тренера вместе с Мостовым: обнародован список звездной группы

К обучению на тренерскую лицензию в Академии РФС вскоре приступит Александр Мостовой. Учиться с ним будут несколько других экс-футболистов сборной России.

«В числе студентов Академии РФС часть бронзовой сборной России на Евро-2008 – Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко.

Кроме того, по официально не подтвержденным данным, в списке есть Игорь Денисов и Александр Самедов», – написал источник.