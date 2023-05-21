Моуринью близок к уходу в «ПСЖ»

Назначение главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в «ПСЖ» становится все более вероятным.
Одна из причин – пассивность руководства «Ромы», с которым Моуринью хочет встретиться, чтобы обсудить будущее. Однако администрация игнорирует запросы. Также португальца не устраивает, что «Роме» придется ограничивать себя в тратах из-за финансового фэйр-плей.
- «Рома» идет в Серии А 7-й.
- Команда вышла в финал Лиги Европы и может взять еврокубок во 2-м сезоне подряд.
- «ПСЖ» тренирует Кристоф Гальтье.
Источник: La Repubblica