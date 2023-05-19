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    Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: 28 тур РПЛ, 20 мая 2023

    «Оренбург» и «Зенит» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик».

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    «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея на счету 39 очков. «Зенит» с 65 очками идет на первой строчке, клуб уже стал чемпионом.

    В игре первого круга петербуржцы выиграли со счетом 8:0. Вендел сделал хет-трик.

    • Матч состоится в субботу, 20 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,87. На ничью можно поставить за 4,20. На выигрыш хозяев дают 3,80.

    Источник: «Бомбардир»

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