«Оренбург» и «Зенит» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик».

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«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея на счету 39 очков. «Зенит» с 65 очками идет на первой строчке, клуб уже стал чемпионом.

В игре первого круга петербуржцы выиграли со счетом 8:0. Вендел сделал хет-трик.

Матч состоится в субботу, 20 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

«Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,87. На ничью можно поставить за 4,20. На выигрыш хозяев дают 3,80.