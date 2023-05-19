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    • Зиньковский рассказал, как Федун относится к «Спартаку» после продажи клуба

    Зиньковский рассказал, как Федун относится к «Спартаку» после продажи клуба

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о бывшем владельце клуба Леониде Федуне.

    – Скоро год, как со «Спартаком» окончательно расстался Леонид Федун. Как прошла встреча команды с ним после ухода?

    – Собрались вместе с женами и девушками. Атмосфера была классная, познакомился со многими поближе.

    Федун сказал, что хоть официально он больше и не в клубе, но продолжает смотреть матчи, болеет за нас, будет и дальше ходить на стадион. Леонид Арнольдович любит «Спартак» и продолжит его любить.

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем команда взяла все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» в ведении «Лукойла».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2490

      alefreddy 32 минуты назад

      и это правильно с его стороны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33767

      oyabun 1 час назад

      А сейчас Спартак как ненужная игрушка. Вроде и хозяева какие то есть, но внимание клубу по какому то остаточному принципу.

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