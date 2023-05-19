Зиньковский рассказал, как Федун относится к «Спартаку» после продажи клуба

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о бывшем владельце клуба Леониде Федуне.

– Скоро год, как со «Спартаком» окончательно расстался Леонид Федун. Как прошла встреча команды с ним после ухода?

– Собрались вместе с женами и девушками. Атмосфера была классная, познакомился со многими поближе.

Федун сказал, что хоть официально он больше и не в клубе, но продолжает смотреть матчи, болеет за нас, будет и дальше ходить на стадион. Леонид Арнольдович любит «Спартак» и продолжит его любить.