Зиньковский рассказал, как его остановил гаишник, который смотрит футбол

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал историю о том, как его остановил сотрудник ГИБДД.

– Был случай, когда воспользовался своей популярностью?

– Вспоминается история с гаишником. Остановил меня: «Ты линию пересек после красного, попал в офсайд».

– Ха-ха.

– Причем он меня не узнал. Просто сам решил футбольную аналогию провести. А я ничего не говорю, молчу. Потом начал мне про футбол говорить, и тут уже я сказал, что сам футболист, в «Спартаке» играю.

Он такой в ответ: «А что я тебе про офсайды втираю, ты и сам знаешь больше меня».