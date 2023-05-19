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    • Зиньковский рассказал, как его остановил гаишник, который смотрит футбол

    Зиньковский рассказал, как его остановил гаишник, который смотрит футбол

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал историю о том, как его остановил сотрудник ГИБДД.

    – Был случай, когда воспользовался своей популярностью?

    – Вспоминается история с гаишником. Остановил меня: «Ты линию пересек после красного, попал в офсайд».

    – Ха-ха.

    – Причем он меня не узнал. Просто сам решил футбольную аналогию провести. А я ничего не говорю, молчу. Потом начал мне про футбол говорить, и тут уже я сказал, что сам футболист, в «Спартаке» играю.

    Он такой в ответ: «А что я тебе про офсайды втираю, ты и сам знаешь больше меня».

    • Зиньковский забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 25 матчах сезона РПЛ.
    • В марте он дебютировал за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -542

      massaboss 2 часа назад

      Вроде новость из разряда шлака, а все же лучше, чем срач лилипутов на ветках.

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