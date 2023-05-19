Зиньковский рассказал, как его остановил гаишник, который смотрит футбол

Вроде новость из разряда шлака, а все же лучше, чем срач лилипутов на ветках.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал историю о том, как его остановил сотрудник ГИБДД.
– Был случай, когда воспользовался своей популярностью?
– Вспоминается история с гаишником. Остановил меня: «Ты линию пересек после красного, попал в офсайд».
– Ха-ха.
– Причем он меня не узнал. Просто сам решил футбольную аналогию провести. А я ничего не говорю, молчу. Потом начал мне про футбол говорить, и тут уже я сказал, что сам футболист, в «Спартаке» играю.
Он такой в ответ: «А что я тебе про офсайды втираю, ты и сам знаешь больше меня».
- Зиньковский забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 25 матчах сезона РПЛ.
- В марте он дебютировал за сборную России.