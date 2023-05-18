Тарасов позвал Дзюбу в свою медийную команду: вот что ответил форвард «Локо»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что приглашал нападающего Артема Дзюбу в свою медийную команду «Родину Медиа».

«Звал Дзюбу – он не хочет. Он сказал: «Мне в «Локо» пока хорошо». Хочет еще в футбол пока поиграть.

Надо работать – будем пробовать выцепить его на плей-офф Медиалиги. У меня с ним хорошие отношения. С удовольствием взял бы еще Баринова и Муранчука. Тем более Бара следит за медиа движухой, Антоха меньше», – сказал Тарасов.