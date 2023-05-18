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    • Тарасов позвал Дзюбу в свою медийную команду: вот что ответил форвард «Локо»

    Тарасов позвал Дзюбу в свою медийную команду: вот что ответил форвард «Локо»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что приглашал нападающего Артема Дзюбу в свою медийную команду «Родину Медиа».

    «Звал Дзюбу – он не хочет. Он сказал: «Мне в «Локо» пока хорошо». Хочет еще в футбол пока поиграть.

    Надо работать – будем пробовать выцепить его на плей-офф Медиалиги. У меня с ним хорошие отношения. С удовольствием взял бы еще Баринова и Муранчука. Тем более Бара следит за медиа движухой, Антоха меньше», – сказал Тарасов.

    • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Контракт форварда с клубом истекает летом.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      vaisboston 1 час назад

      Он сказал: «Мне в «Локо» пока хорошо»--
      Так понятно. Дзюбе в Локо бабла кидают куеву тучу, а в этой медийной команде что он поимеет ?

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