Президент «Урала» Иванов рассказал, почему клуб не выкупает Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб довольствуется только арендами Ильи Помазуна.

«Мы бы очень хотели сохранить Илью, но его права принадлежат ЦСКА. Мы очень хотели бы его видеть. Думаю, мы бы нашли деньги, чтобы выкупить, но ЦСКА его не продает.

Если Игорь (Акинфеев) останется в ЦСКА еще на год, то Илье, конечно, надо играть. Если Илья останется еще на год с нами, мы будем счастливы», – сказал Иванов.