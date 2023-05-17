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    • «Краснодар» – «Урал»: стартовые составы на финал Fonbet Кубка России

    «Краснодар» – «Урал»: стартовые составы на финал Fonbet Кубка России

    «Краснодар» и «Урал» назвали стартовые составы на финальный матч Пути регионов Fonbet Кубка России.

    • Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».
    • Начало – в 19:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньянц, Батчи, Ахметов, Кордоба.

    «Урал»: Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.

    Победитель матча встретится в суперфинале Fonbet Кубка России с ЦСКА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2183

      jek718875 2 часа назад

      Краснодар деранёт

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      Рейтинг: +2617

      serglider > jek718875 1 час назад

      Деранет - это как!? Вынесет со счетом 3 : 0 или по пенальти? К гадалке идти не надо, что бы утверждать, что Урал поставит "автобус" и будет искать свой шанс к контратаке. А у быков в защите боооольшие проблемы, так что будем посмотреть что победит - романтика атаки или прогматичная защита))) За быков еще их поле и их болелы.

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      Рейтинг: +2183

      jek718875 > jek718875 1 час назад

      Деранёт-это выиграет без проблем,если Сафон не привезёт

      0
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