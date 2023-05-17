«Краснодар» – «Урал»: стартовые составы на финал Fonbet Кубка России

«Краснодар» и «Урал» назвали стартовые составы на финальный матч Пути регионов Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньянц, Батчи, Ахметов, Кордоба.
«Урал»: Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.
Победитель матча встретится в суперфинале Fonbet Кубка России с ЦСКА.
Источник: «Бомбардир»