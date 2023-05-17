Силкин назвал клуб, с которого в России начался футбол

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре московского клуба в этом сезоне.

«Сколько уже в «Динамо» работает Бувач. Нужен ли такой спортивный директор клубу? Задача должна в первую очередь ставиться не перед футболистами и тренером, а перед руководителями. Они должны что-то делать.

Тот же «Зенит» – чемпион, потому что он лучше других по всем параметрам. Какие игроки туда приезжают.

Руководители должны посмотреть историю, с чего начинался футбол в нашей стране, а первым чемпионом было «Динамо». Руководители попали в великий клуб. Сейчас не хватает патриотизма», – сказал Силкин.