Силкин назвал клуб, с которого в России начался футбол

Весь патриотизм заканчивается в том месте, где начинается сумма контракта с множеством нулей и их нужно обязательно освоить ))).
Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре московского клуба в этом сезоне.
«Сколько уже в «Динамо» работает Бувач. Нужен ли такой спортивный директор клубу? Задача должна в первую очередь ставиться не перед футболистами и тренером, а перед руководителями. Они должны что-то делать.
Тот же «Зенит» – чемпион, потому что он лучше других по всем параметрам. Какие игроки туда приезжают.
Руководители должны посмотреть историю, с чего начинался футбол в нашей стране, а первым чемпионом было «Динамо». Руководители попали в великий клуб. Сейчас не хватает патриотизма», – сказал Силкин.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
- Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
- После этого поражения клуб уволил Славишу Йокановича.