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    Силкин назвал клуб, с которого в России начался футбол

    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре московского клуба в этом сезоне.

    «Сколько уже в «Динамо» работает Бувач. Нужен ли такой спортивный директор клубу? Задача должна в первую очередь ставиться не перед футболистами и тренером, а перед руководителями. Они должны что-то делать.

    Тот же «Зенит» – чемпион, потому что он лучше других по всем параметрам. Какие игроки туда приезжают.

    Руководители должны посмотреть историю, с чего начинался футбол в нашей стране, а первым чемпионом было «Динамо». Руководители попали в великий клуб. Сейчас не хватает патриотизма», – сказал Силкин.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
    • После этого поражения клуб уволил Славишу Йокановича.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5604

      neim 12 минут назад

      Весь патриотизм заканчивается в том месте, где начинается сумма контракта с множеством нулей и их нужно обязательно освоить ))).

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