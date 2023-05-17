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    • Червиченко – о зимнем трансфере «Спартака»: «Я бы за такое живьем содрал кожу»

    Червиченко – о зимнем трансфере «Спартака»: «Я бы за такое живьем содрал кожу»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал московский клуб за покупку защитника Алексиса Дуарте.

    «Если там деньги не имеют счeта и люди хотят быть обманутыми – это их право и сугубо личный вопрос. Если вы углубитесь в эти вопросы, то узнаете, что Дуарте сначала агент предложил неправильно за 3 миллиона евро. А когда предложил правильно, то его купили за 4,5-5 миллиона.

    Кто в курсе нюансов, смеются и знают, что происходит. Но если руководство это устраивает – ради Бога. Тут же вопрос, что в этих трансферах главное? Игрока купить или деньги потратить?

    Это у людей нужно спрашивать, почему их не беспокоит, как тратятся их деньги. Я бы за такой трансфер кожу живьeм содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход. Кто-то же Эшуорта взял для чего-то», – сказал Червиченко.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21376

      derrik2000 8 минут назад

      "Я бы за такой трансфер кожу живьeм содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход. Кто-то же Эшуорта взял для чего-то», – сказал Червиченко."

      Ну, по-поводу Эшуорта, Дуарте, да и и остальных, взятых Спартаком зимой - согласен.
      А насчёт "я бы за такой трансфер кожу живьём содрал"...
      Баги криворукий, Шафар, Фло, Люк Зоа, Петкович, Шоавэ, Тамаш, Тробок, Дедура...
      ЭТО да-а-алеко не полный список тех, кто "усилил" Спартак в период владения с 2002 года по весну 2004 года червяком контрольным пакетом акций ФК Спартак. ПРЕ:ЗИДЕНТОМ КЛУБА он тоже в это время был.

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      Рейтинг: +21376

      derrik2000 > derrik2000 4 минуты назад

      И ЭТО тока иноСРАнцы!!!
      Википедия (ей, думаю, можно верить) пишет, что "ни одна покупка игрока, ни одна тренерская отставка не осуществлялась без утверждения Червиченко"
      А АндрУша Чернышёв и уже ничего не желающий кроме бабла - прямо как сейчас Байден - Невио Скала в должности главных тренеров команды...

      Дык, чё там насчёт "сдирания кожи живьём"???
      ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +29502

      JTherry 22 минуты назад

      червь, ты лучше с себя начни "кожу живьём сдирать" за трансферы разных "огусаний" и им подобных, которых ты по помойкам Африки отыскивал для Спартака в "шальных нулевых", лошара ростовская..!)

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      Рейтинг: +996

      партизан84 41 минуту назад

      тут не надо путать понятия "хотят быть обманутыми" и " хотят обмануть и навариться".
      Цорн уехал, а багаж то живет еще.

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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 1 час назад

      А сам полный шлак привозил в своё время...и кожа цела была у всех )))

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