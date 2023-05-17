Червиченко – о зимнем трансфере «Спартака»: «Я бы за такое живьем содрал кожу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал московский клуб за покупку защитника Алексиса Дуарте.

«Если там деньги не имеют счeта и люди хотят быть обманутыми – это их право и сугубо личный вопрос. Если вы углубитесь в эти вопросы, то узнаете, что Дуарте сначала агент предложил неправильно за 3 миллиона евро. А когда предложил правильно, то его купили за 4,5-5 миллиона.

Кто в курсе нюансов, смеются и знают, что происходит. Но если руководство это устраивает – ради Бога. Тут же вопрос, что в этих трансферах главное? Игрока купить или деньги потратить?

Это у людей нужно спрашивать, почему их не беспокоит, как тратятся их деньги. Я бы за такой трансфер кожу живьeм содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход. Кто-то же Эшуорта взял для чего-то», – сказал Червиченко.