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  • Червиченко – о зимнем трансфере «Спартака»: «Я бы за такое живьем содрал кожу»

Червиченко – о зимнем трансфере «Спартака»: «Я бы за такое живьем содрал кожу»

17 мая 2023, 14:43
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал московский клуб за покупку защитника Алексиса Дуарте.

«Если там деньги не имеют счeта и люди хотят быть обманутыми – это их право и сугубо личный вопрос. Если вы углубитесь в эти вопросы, то узнаете, что Дуарте сначала агент предложил неправильно за 3 миллиона евро. А когда предложил правильно, то его купили за 4,5-5 миллиона.

Кто в курсе нюансов, смеются и знают, что происходит. Но если руководство это устраивает – ради Бога. Тут же вопрос, что в этих трансферах главное? Игрока купить или деньги потратить?

Это у людей нужно спрашивать, почему их не беспокоит, как тратятся их деньги. Я бы за такой трансфер кожу живьeм содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход. Кто-то же Эшуорта взял для чего-то», – сказал Червиченко.

  • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
  • Это его первый опыт в Европе.
  • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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Sky Spartak
1684325050
А сам полный шлак привозил в своё время...и кожа цела была у всех )))
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партизан84
1684326372
тут не надо путать понятия "хотят быть обманутыми" и " хотят обмануть и навариться". Цорн уехал, а багаж то живет еще.
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JTherry
1684327501
червь, ты лучше с себя начни "кожу живьём сдирать" за трансферы разных "огусаний" и им подобных, которых ты по помойкам Африки отыскивал для Спартака в "шальных нулевых", лошара ростовская..!)
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derrik2000
1684328311
"Я бы за такой трансфер кожу живьeм содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход. Кто-то же Эшуорта взял для чего-то», – сказал Червиченко." Ну, по-поводу Эшуорта, Дуарте, да и и остальных, взятых Спартаком зимой - согласен. А насчёт "я бы за такой трансфер кожу живьём содрал"... Баги криворукий, Шафар, Фло, Люк Зоа, Петкович, Шоавэ, Тамаш, Тробок, Дедура... ЭТО да-а-алеко не полный список тех, кто "усилил" Спартак в период владения с 2002 года по весну 2004 года червяком контрольным пакетом акций ФК Спартак. ПРЕ:ЗИДЕНТОМ КЛУБА он тоже в это время был.
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FCSpartakM
1684338691
Червиченко видимо по приколу каждый раз дебила включать, либо за это хорошо платят. Чувак в принципе не должен комментировать что-то хоть как-то относящееся к футболу.
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nik55
1684338857
червь навозный закройся
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