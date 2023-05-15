«Есть хорошие футболисты, но в них говна больше, чем у других. Он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил»: Талалаев – о Дзюбе

Экс-тренер «Торпедо» Андрей Талалаев ответил на вопросы о несостоявшемся зимнем трансфере Артема Дзюбы в московский клуб.

– Давайте проясним ситуацию с несостоявшимся переходом Дзюбы в «Торпедо».

– Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил.

– Но почему вы приняли такое решение?

– Это не я принял решение, я объяснял десять раз уже.

– Но его обидела эта история.

– Это его может обижать, не обижать...

– Почему вы не были согласны на моментальное подписание контракта?

– Потому что были сомнения.

– Вы согласны, что он доказал, что сомнения были напрасны?

– Безусловно, я это признал, а почему нет? Он очень дорогой для «Торпедо» был футболист, и в том футболе, в который мы играли, не факт, что мы бы его реализовали.

Я думаю, что Дзюба должен благодарен быть мне, что мы его не взяли – все вместе – в «Торпедо» и он сейчас показывает то, что он показывает с «Локомотивом».

– Вы прямо его хотели брать на просмотр или ты его звал познакомиться?

– Да мы поговорили по телефону, пусть возьмет распечатку. Я сказал конкретно: «Ты прилети сюда, в Турцию, два-три дня поживешь, пройдешь медосмотр, хочешь – будешь тренироваться, нет – нет. Пообщаемся. Может, пошлем друг друга, а может, наоборот, подпишешь и поедешь домой с контрактом». Вот мой разговор был.

Более того, через пять дней после этого я же говорил, что не откладываю для себя вариант с Дзюбой, это кто-то отложил там – он, может быть, для себя отложил.