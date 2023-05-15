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    • «Есть хорошие футболисты, но в них говна больше, чем у других. Он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил»: Талалаев – о Дзюбе

    «Есть хорошие футболисты, но в них говна больше, чем у других. Он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил»: Талалаев – о Дзюбе

    Экс-тренер «Торпедо» Андрей Талалаев ответил на вопросы о несостоявшемся зимнем трансфере Артема Дзюбы в московский клуб.

    – Давайте проясним ситуацию с несостоявшимся переходом Дзюбы в «Торпедо».

    – Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил.

    – Но почему вы приняли такое решение?

    – Это не я принял решение, я объяснял десять раз уже.

    – Но его обидела эта история.

    – Это его может обижать, не обижать...

    – Почему вы не были согласны на моментальное подписание контракта?

    – Потому что были сомнения.

    – Вы согласны, что он доказал, что сомнения были напрасны?

    – Безусловно, я это признал, а почему нет? Он очень дорогой для «Торпедо» был футболист, и в том футболе, в который мы играли, не факт, что мы бы его реализовали.

    Я думаю, что Дзюба должен благодарен быть мне, что мы его не взяли – все вместе – в «Торпедо» и он сейчас показывает то, что он показывает с «Локомотивом».

    – Вы прямо его хотели брать на просмотр или ты его звал познакомиться?

    – Да мы поговорили по телефону, пусть возьмет распечатку. Я сказал конкретно: «Ты прилети сюда, в Турцию, два-три дня поживешь, пройдешь медосмотр, хочешь – будешь тренироваться, нет – нет. Пообщаемся. Может, пошлем друг друга, а может, наоборот, подпишешь и поедешь домой с контрактом». Вот мой разговор был.

    Более того, через пять дней после этого я же говорил, что не откладываю для себя вариант с Дзюбой, это кто-то отложил там – он, может быть, для себя отложил.

    • В составе «Локо» Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • По мнению экс-президента «Торпедо» Ильи Геркуса, переход форварда помог бы команде избежать вылета из РПЛ.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1111

      SuperNils 1 час назад

      А у нас в стране разве нет статьи за публичную мастурбацию?

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