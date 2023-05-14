Геркус: «Надеюсь, тем двоим, кто зарубил трансфер Дзюбы в «Торпедо», икается»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус считает, что клуб ошибся, не подписав зимой нападающего Артема Дзюбу. Игрок оказался в «Локомотиве».

– Что стоило сделать иначе, чтобы сохранить место в РПЛ?

– Много раз отвечал на этот вопрос. Трансфер Дзюбы, не случившийся, – то была фатальная ошибка – это первое. И второе – убрать Андрея Талалаева, который наладил игру и стал набирать очки, показав качество… Зачем эти эксперименты? Он к команде привык, команда к нему, пошли набирать очки. Надо было терпеть. И потом, он был на долгосрочном контракте. Что изменилось в лучшую сторону с уходом Талалаева? Хоть один человек скажет, что стало лучше?

– Как думаете, сильно икается тому человеку, который зарубил зимой трансфер Дзюбы?

– Их было как минимум двое. Я надеюсь, что икается, хочу в это верить. Люди мне рассказывали, что он не забьет больше двух голов. Профессионально рассказывали. Сколько он уже забил? Я был уверен, что он бы сильно помог. Очков бы точно было бы сильно больше 13.