Евсеев пообещал наказать игрока «Факела» за удаление против «Пари НН»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал удаление своего форварда Евгения Маркова в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0).
«Марков сам понимает, что подвел команду. Первую карточку он не должен был получать. Он уже вторую игру так нарушает. Против «Ростова» ему не дали карточку, тут – дали.
Поговорим, объясним, накажем», – сказал Евсеев.
- 28-летний Марков стоит 500 тысяч евро.
- Он в «Факеле» с зимы.
- Воронежцы при Евсееве покинули зону переходных матчей.
Источник: ютуб-канал «Факела»