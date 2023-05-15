Евсеев пообещал наказать игрока «Факела» за удаление против «Пари НН»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал удаление своего форварда Евгения Маркова в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0).

«Марков сам понимает, что подвел команду. Первую карточку он не должен был получать. Он уже вторую игру так нарушает. Против «Ростова» ему не дали карточку, тут – дали.

Поговорим, объясним, накажем», – сказал Евсеев.