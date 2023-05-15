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    Владельцы «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля

    В «Челси» пришли к выводу, что отставка Томаса Тухеля в сентябре была ошибкой.

    Новые владельцы лондонского клуба не рассчитывали на длительное сотрудничество с тренером, однако сейчас они сожалеют, что уволили немца так быстро.

    Теперь боссы «Челси» считают, что Тухеля стоило оставить до конца сезона, чтобы переходный период получился более мягким.

    • Осенью команду возглавил Грэм Поттер, но его уволили через 7 месяцев.
    • После этого «Челси» временно назначил Фрэнка Лэмпарда.
    • Лондонцы идут на 11-м месте в таблице АПЛ.
    • Тухель весной стал главным тренером «Баварии».

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19682

      Cleaner 19 минут назад

      Владельцы «Челси»????????????? Владелец Челси - Абрамович! А эти рекетиры-жулики владельцами клуба называться не могут...(((

      0
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      Рейтинг: +1307

      Таврида 1 час назад

      Если в башне по@бень...

      0
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      Рейтинг: +4728

      fakeid 1 час назад

      а впереди ещё предстоит побывать спартачами - чтобы их дрюкнули в золотом матче для мансити. такой себе сезон)

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