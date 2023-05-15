Владельцы «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля

В «Челси» пришли к выводу, что отставка Томаса Тухеля в сентябре была ошибкой.
Новые владельцы лондонского клуба не рассчитывали на длительное сотрудничество с тренером, однако сейчас они сожалеют, что уволили немца так быстро.
Теперь боссы «Челси» считают, что Тухеля стоило оставить до конца сезона, чтобы переходный период получился более мягким.
- Осенью команду возглавил Грэм Поттер, но его уволили через 7 месяцев.
- После этого «Челси» временно назначил Фрэнка Лэмпарда.
- Лондонцы идут на 11-м месте в таблице АПЛ.
- Тухель весной стал главным тренером «Баварии».
Источник: Daily Mail