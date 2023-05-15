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    • Куман объяснил, почему не верит в возвращение Месси в «Барселону»

    Куман объяснил, почему не верит в возвращение Месси в «Барселону»

    Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что Лионель Месси не вернется в каталонский клуб из «ПСЖ».

    «Лапорта работает на свой имидж, потому что он известен как человек, позволивший Месси уйти.

    Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Бускетс уйдет, Альба, скорее всего, тоже, а эти трое очень дружны.

    Не удивлюсь, если они вместе уедут в Майами или Саудовскую Аравию», – сказал Куман.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что в Саудовской Аравии ему предлагают 600 миллионов долларов.
    • 35-летний аргентинец – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: Mundo Deportivo

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