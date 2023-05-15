Куман объяснил, почему не верит в возвращение Месси в «Барселону»

Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что Лионель Месси не вернется в каталонский клуб из «ПСЖ».

«Лапорта работает на свой имидж, потому что он известен как человек, позволивший Месси уйти.

Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Бускетс уйдет, Альба, скорее всего, тоже, а эти трое очень дружны.

Не удивлюсь, если они вместе уедут в Майами или Саудовскую Аравию», – сказал Куман.