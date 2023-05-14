«Это карма»: Григорян объяснил, почему у «Динамо» всегда будут проблемы

Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).

Клуб уступил три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

Новым тренером «Динамо» может стать Марко Николич.

«Для меня отстранение Йокановича стало ожидаемым. Его же выписали не с другой галактики. Нужно было понимать во что играет, какие принципы применяет в том же «Фулхэме». Для этого есть аналитический отдел.

Но сначала идет необдуманное подписание контракта. Его команды не отличались какими‑то изысками. Мы видим это на примере «Динамо».

Поверьте мне, с «Динамо» будут постоянно происходить необдуманные решения. Это называется карма. Знаете, что такое карма? Это действия. Если человек постоянно действует глупо, то это действует.

Предположим, может возникнуть кандидатура качественного тренера, Николича, например. Он же квалифицированный тренер. Но мы же видели, как он действовал в «Локомотиве». Пройдет 8–10 туров и поймут, что он играет не так, как нужно «Динамо».

Они же всю жизнь играли как «Спартак», в короткий‑средний пас», – сказал Григорян.