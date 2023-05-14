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    • Куман: «Удивляюсь, как «Барселона» функционирует при таком количестве долгов»

    Куман: «Удивляюсь, как «Барселона» функционирует при таком количестве долгов»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о долгах клуба.

    «Меня удивляет, как «Барселона» собирается реконструировать свой стадион, как она вообще функционирует, имея столько долгов. Игроки должны продолжать отдавать деньги, они должны соглашаться на более низкие контракты, которые обычно намного выше.

    Я не ожидаю, что Лионель Месси вернется. Серхио Бускетс уйдет, как, возможно, и Жорди Альба», – сказал Куман.

    • Тренер сейчас в сборной Нидерландов.
    • Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси летом станет свободным агентом.
    • В прошлом году «Барселоне» пришлось применять специальные финансовые рычаги, чтобы иметь возможность подписывать новичков.

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    Источник: твиттер Managing Barca

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