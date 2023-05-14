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  • Игрок «Торпедо» Бабурин: «Ближайшие недели будет не очень приятно жить»

Игрок «Торпедо» Бабурин: «Ближайшие недели будет не очень приятно жить»

14 мая 2023, 15:02

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин отреагировал на вылет команды из РПЛ.

– Эмоции, конечно, ужасные, отвратительные. Сказать, что обидно, наверное, было бы неправильно. Было очень тяжело рассчитывать на что‑то более серьезное и в качестве игры, и с теми трансферами, которые были сделаны в прошлом году. Надеюсь, что всем хотелось, чтобы этот момент отсрочился как минимум до последнего тура.

– А какая разница – сейчас или в последнем туре?

– Сейчас три недели будет не очень приятно жить и тренироваться.

– А до этого было получше?

– Конечно, когда есть надежда, есть цель – получше.

– Три основные причины, почему «Торпедо» вылетело?

– Они у меня абсолютно четко сформулированы, но я не могу их озвучить.

– Хотя бы одну причину озвучите?

– Сейчас – нет.

– А к себе есть претензии?

– Когда вратарь пропускает голы, проигрывает матчи, можно разбираться, стараться сыграть лучше. Но мне не стыдно ни за одну минуту в матче, ни в тренировках, ни за свое отношение к делу. Я отдал всe, очень много эмоций, сил, терпения. Были непростые моменты. Я сделал всe, что мог.

– Можно сказать, что оборона была самой проблемной линией «Торпедо» в этом сезоне?

– Отрезками. До нового года мы не могли забить и неплохо оборонялись. Сейчас мы намного лучше играли в атаке, но в защите, это ни для кого не секрет, при разных обстоятельствах мы потеряли четырех номинальных центральных защитников за семь туров до конца чемпионата. Причины, почему потеряли, всем известны. Сегодня у нас играли три центральных защитника, которые номинально не являются центральными.

– Насколько сказалось то, что пришел новый тренер? Нужно же время приспособиться.

– Очень приятно работать с ним. Все вещи, которые он доносил до нас, абсолютно понятны, задевали до сердца. К нему не может быть претензий, он был заложником обстоятельств, до конца был с командой. И сегодня он поблагодарил всех за игру. В движении мы получше выглядели по сравнению с предыдущими матчами. Понятно, что ЦСКА номинально сильнее нас по именам, по форме, они играли дома. Но игру мы убили сегодня ошибкой на пятой минуте, не выполнив тренерскую установку абсолютно.

  • «Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).
  • Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.
  • 29-летний Бабурин летом вернется в «Ростов», которому принадлежит.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Бабурин Егор
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