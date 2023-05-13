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    • АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Форест» (2:2), «Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» (2:0)

    АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Форест» (2:2), «Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» (2:0)

    «Челси» в домашнем матче 36-го тура АПЛ не смог победить «Ноттингем Форест». Гости вели по ходу встречи.

    В другой встрече «Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Вулверхэмптон». Манчестерцы укрепились в топ-4.

    «Астон Вилла» Унаи Эмери победила «Тоттенхэм». Команды делят шестое-седьмое места.

    Англия. АПЛ. 36-й тур

    Челси – Ноттингем Форест – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Авонийи, 13; 1:1 – Стерлинг, 51; 2:1 – Стерлинг, 58; 2:2 – Авонийи, 62.

    Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 32; 2:0 – Гарначо, 90+4.

    Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рэмзи, 8; 2:0 – Дуглас Луис, 72; 2:1 – Кейн, 90 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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