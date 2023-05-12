«Меня не устраивало его хобби»: жена Каракина прокомментировала гибель экс-футболиста

Анастасия Каракина, супруга бывшего футболиста Александра Каракина, прояснила ситуацию с гибелью своего мужа в ДТП.
Она подтвердила, что трагедия произошла из-за участия экс-игрока «Спартака», «Химок» и «Динамо» в уличных гонках на Минском шоссе.
«Меня не устраивало его хобби. В прошлом году он на мотоцикле то же самое делал. В этом году – на машине.
Пишут, что он в реанимации, но он не в реанимации. Он скончался», – сказала Анастасия.
- Каракин – воспитанник «Спартака».
- Он завершил карьеру в 27 лет.
- После аварии медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс.
Источник: Shot