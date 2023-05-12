Появились новые подробности ДТП, в котором погиб экс-игрок «Спартака» и «Динамо»

Появилась новая информация о смертельном ДТП, в которое попал бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин.

Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник.

Это произошло во время уличной гонки под Москвой.

Каракин – воспитанник «Спартака». Он завершил карьеру в 27 лет.

«Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракину было 32 года.

Спортсмен не был пристегнут. Предварительно, причиной ДТП стала резина для Track Racing», – сообщает телеграм-канал «112».