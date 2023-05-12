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    • Появились новые подробности ДТП, в котором погиб экс-игрок «Спартака» и «Динамо»

    Появились новые подробности ДТП, в котором погиб экс-игрок «Спартака» и «Динамо»

    Появилась новая информация о смертельном ДТП, в которое попал бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин.

    • Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник.
    • Это произошло во время уличной гонки под Москвой.
    • Каракин – воспитанник «Спартака». Он завершил карьеру в 27 лет.

    «Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракину было 32 года.

    Спортсмен не был пристегнут. Предварительно, причиной ДТП стала резина для Track Racing», – сообщает телеграм-канал «112».

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    Источник: телеграм-канал «112»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 32 минуты назад

      большие деньги голове покоя не дают.Царствие небесное

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