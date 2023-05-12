Каракин не участвовал в уличных гонках: он погиб в результате ДТП по другой причине

Стали известны новые обстоятельства гибели бывшего футболиста Александра Каракина.

Baza опровергла, что экс-игрок «Спартака», «Химок» и «Динамо» участвовал в уличных гонках на Минском шоссе.

«В этом месте шоссе часто собираются участники «Клуба 500» – обладатели машин, двигатели которых выдают мощность более 500 лошадиных сил.

Иногда ночью там устраивают и гонки, потому что обычных автомобилей немного и гонщикам никто не мешает.

Вчера гонок не было, но ДТП всe же случилось. Водитель «Ниссана» Каракин ехал домой, не совладал с мощностью и улетел в отбойник на большой скорости.

Поспособствовала аварии и лысая резина. Мужчина был не пристегнут», – сообщил источник.