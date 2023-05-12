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    • Каракин не участвовал в уличных гонках: он погиб в результате ДТП по другой причине

    Каракин не участвовал в уличных гонках: он погиб в результате ДТП по другой причине

    Стали известны новые обстоятельства гибели бывшего футболиста Александра Каракина.

    Baza опровергла, что экс-игрок «Спартака», «Химок» и «Динамо» участвовал в уличных гонках на Минском шоссе.

    «В этом месте шоссе часто собираются участники «Клуба 500» – обладатели машин, двигатели которых выдают мощность более 500 лошадиных сил.

    Иногда ночью там устраивают и гонки, потому что обычных автомобилей немного и гонщикам никто не мешает.

    Вчера гонок не было, но ДТП всe же случилось. Водитель «Ниссана» Каракин ехал домой, не совладал с мощностью и улетел в отбойник на большой скорости.

    Поспособствовала аварии и лысая резина. Мужчина был не пристегнут», – сообщил источник.

    • Каракин – воспитанник «Спартака».
    • Он завершил карьеру в 27 лет.
    • После аварии медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 14:14
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